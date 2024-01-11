Минобороны сообщило об отражении четырех контратак ВСУ

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Министерство обороны заявило об отражении четырех контратак ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в сводке.

Также министерство сообщило о 29 сбитых украинских беспилотниках в районах населенных пунктов в республиках ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, средствами противовоздушной обороны был перехвачен один реактивный снаряд HIMARS.

По данным Министерства обороны России, всего с начала военной операции на Украине было уничтожено 10 609 беспилотных летательных аппаратов, 14 563 танка и других боевых бронированных машин, 17 310 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня.