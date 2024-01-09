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Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за плохой погоды
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды

Паромы остановили движение на Керченской переправе из-за неблагоприятных погодных условий, написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

Ранее правительство республики предупредило, что 9 и 10 января в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды: дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедица, усиление ветра до 15–25 м/с, а также понижение температуры до минус 13 градусов ночью и минус шести градусов днем. На реках Крыма также прогнозируется подъем уровня воды на 0,5–1,5 м, добавили в региональном управлении МЧС. В республике объявили штормовое предупреждение.

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Из-за непогоды в Черноморском районе сократили уроки в школах и закрыли детские сады, заявила замглавы района Юлия Бесфамильная. В Евпатории ограничили движение трамваев из-за обледенения контактной сети. В населенных пунктах Алушты, а также Черноморского и Белогорского районов часть жителей остались без электричества, сообщило республиканское управление МЧС.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что без электроэнергии также остались жители Раздольненского района. Там и в Черноморском районе подачу электричества планируется восстановить до конца дня. Работают 68 ремонтных бригад, ситуацию контролирует замминистра энергетики Крыма Владимир Воронкин.

Теги
Николай Лукашенко Крым Керченская переправа непогода
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