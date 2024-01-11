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Ликсутов сообщил о запуске открытого теста оплаты проезда по СБП

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Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На всех турникетах московского метро и МЦК начался открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва — один из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Мы не только запускаем инновационные платежные сервисы, но и улучшаем действующие», — подчеркнул вице-мэр.

По словам Ликсутова, благодаря запуску Системы быстрых платежей на всех турникетах метро и МЦК пассажирам снова доступен удобный способ оплаты проезда при помощи смартфона. При этом, по мнению заммэра, важно, что СБП — это отечественная и безопасная технология, за разработку которой отвечал Банк России.

«Мы продолжим внедрять отечественные технологии в столичном транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.

Что касается оплаты проезда через Систему быстрых платежей, то для того, чтобы воспользоваться российским платежным сервисом, пассажиру столичной подземки достаточно сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его считывателем на турникете.

В процессе тестирования СБП соответствующие подразделения проверят работу технологии на разных устройствах и впоследствии усовершенствуют сервис.

Ранее Ликсутов сообщил о запуске платформы, которая позволит получать персонализированные отчеты о работе городского транспорта. Благодаря этой разработке жители столицы могут посмотреть, что изменилось в период с 2010 года в определенных районах города.

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Теги
Московский метрополитен турникеты СБП Максим Ликсутов МЦК
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