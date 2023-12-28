Ликсутов сообщил о запуске пользовательских отчетов о работе транспорта

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Столичные власти запускают платформу, которая позволит получать персонализированные отчеты о работе городского транспорта. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря этой разработке жители столицы смогут посмотреть, сколько появилось остановок нового типа и маршрутов наземного транспорта, количество парковочных мест, станций метро и многое другое.

«Людям в первую очередь интересно знать, как изменился транспорт конкретно для них, в тех местах, где они бывают, живут или работают, — подчеркнул Ликсутов. — Поэтому мы сделали возможность для пассажиров сформировать такой персональный отчет».

Заммэра уточнил, что для создания отчета нужно ввести номер своей «Тройки» или карты москвича, привязанной к личному кабинету приложения «Метро Москвы»‎. Система отобразит данные, которые позволят посмотреть, что изменилось в транспорте с 2010 года в определенных районах города, то есть конкретно для пользователя карты.

Сформировать отчет пользователи могут на специальном сайте мосметро. Если после ввода номера «Тройки» пассажир не обнаружит свою карту в базе, разработчики ее добавят. Дополнительно для этого делать ничего не потребуется. Оставить свои предложения по улучшению сервиса можно через транспортный чат-бот.

Максим Ликсутов напомнил, что задачу улучшить доступность транспорта для пассажиров поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее глава города рассказал, как этому способствует новая система навигации, охватывающая все виды городского транспорта, включая самый новый — речной.

Отметим, что проект, идея запуска которого принадлежит Общественной палате Москвы, будет действовать до 1 февраля.