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Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ для льготников

Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для нуждающихся
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий при оплате обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и нуждающихся граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом банки перестанут брать комиссию за оплату ЖКХ и перевод пеней за ее задержку с пенсионеров и льготников. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года. Перечень граждан, которых коснется эта мера, определит правительство.

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В ходе прямой линии, которая прошла 14 декабря, Путин сказал, что банки в ближайшее время отменят комиссию за оплату коммунальных услуг для пенсионеров. На тот момент эта мера была согласована только для льготников. 15 декабря на встрече с главами думских фракций он предложил считать свое недавнее высказывание оговоркой и добавил, что после нее правительство решило отменить комиссии за ЖКХ в том числе для всех пенсионеров.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил после прямой линии президента, что его ведомство оперативно проработает «всю необходимую нормативную базу и подзаконные акты, чтобы реализовать положения закона» об отмене комиссий.

По сведениям Национального совета по финансовому рынку, средний размер взимаемой банками комиссии при оплате через них ЖКХ составляет 1% с использованием дистанционного обслуживания, 1,5% — через операционного работника и до 3% — при оплате через платежных агентов, которые получают часть суммы в качестве вознаграждения.

По данным Росстата, в России 41,7 млн пенсионеров.

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Владимир Путин

политик, президент России

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