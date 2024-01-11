 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пермский чиновник выбросил шапку с норвежским флагом после жалобы

Чиновник из Перми избавился от шапки с флагом Норвегии после жалоб военных
Александр Молоковских
Александр Молоковских (Фото: gorodperm.ru)

Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских выбросил шапку с флагом Норвегии, которую раскритиковали военные, участвующие в военной операции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

«Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба», — рассказали в мэрии.

В Тюмени на улице избили участника военной операции на Украине
Общество

10 января телеграм-канал «ЧП Пермь | новости» выложил видео, на котором, по данным канала, участники военной операции из штурмового отряда возмутились появлению Молоковских в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии. Военные попросили дать правовую оценку внешнему виду чиновника, поскольку власти России признали Норвегию недружественной страной.

Телеграм-канал «Прикамские витязи», который часто публикует фото и видео с передовой из зоны военной операции на Украине, выступил в защиту Молоковских. «Нам, как участникам боевых действий, абсолютно пофиг, в какой шапке он ходит», — говорится в сообщении телеграм-канала. «Прикамские витязи» уточнили, что чиновник недавно организовал совещание, на котором обсуждали открытие памятника участникам военной операции.

Теги
Норвегия Пермь
Материалы по теме
Путин счел задержки выплат участникам спецоперации бюрократическим сбоем
Политика
Осужденный экс-глава УМВД Екатеринбурга погиб на военной операции
Общество
Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 10 янв, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 10 янв, 16:34
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 11:20
Нарышкин заявил о планах США на «пятую колонну» из студентов по обмену Политика, 11:06
Путин рассказал, почему выросли цены на яйца Бизнес, 10:55
Россиянина Ничушкина признали лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 10:53
Опасная помощь: чем грозит промышленникам увеличение ключевой ставки Pro, 10:52
Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма Политика, 10:50
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 10:42
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Валюта Турции упала до исторического минимума — доллар стал дороже 30 лир Инвестиции, 10:41
Пермский чиновник выбросил шапку с норвежским флагом после жалобы Политика, 10:34
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 10:26
МВД решило применить нейросети для поиска фейков и прогнозирования ЧС Общество, 10:21
Ваши посты — лакомый кусок для преступника. Как люди теряют деньги в Сети Pro, 10:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:15
Экс-вратарь «Спартака» пожаловался на травлю из-за выступления в России Спорт, 10:09