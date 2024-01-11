Пермский чиновник выбросил шапку с норвежским флагом после жалобы

Чиновник из Перми избавился от шапки с флагом Норвегии после жалоб военных

Александр Молоковских (Фото: gorodperm.ru)

Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских выбросил шапку с флагом Норвегии, которую раскритиковали военные, участвующие в военной операции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

«Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба», — рассказали в мэрии.

10 января телеграм-канал «ЧП Пермь | новости» выложил видео, на котором, по данным канала, участники военной операции из штурмового отряда возмутились появлению Молоковских в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии. Военные попросили дать правовую оценку внешнему виду чиновника, поскольку власти России признали Норвегию недружественной страной.

Телеграм-канал «Прикамские витязи», который часто публикует фото и видео с передовой из зоны военной операции на Украине, выступил в защиту Молоковских. «Нам, как участникам боевых действий, абсолютно пофиг, в какой шапке он ходит», — говорится в сообщении телеграм-канала. «Прикамские витязи» уточнили, что чиновник недавно организовал совещание, на котором обсуждали открытие памятника участникам военной операции.