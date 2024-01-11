МЧС: один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Самаре

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Самаре

В многоквартирном доме в Кировском районе Самары произошел взрыв газа, погиб один человек, сообщило управление МЧС по Самарской области.

После взрыва газа произошел пожар на площади 12 кв. м. Последствия ликвидируют 33 человека и десять единиц техники.

До прибытия пожарных здание покинули семь человек. Спасатели эвакуировали шестерых жителей дома, в том числе одного ребенка.

Прокуратура Самарской области уточнила, что взрыв произошел в квартире на девятом этаже дома № 9 на улице Советской. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Самары Евгений Московцев.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщило самарское управление Следственного комитета. СК организовал доследственную проверку.