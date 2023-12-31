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Военная операция на Украине ,  
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Над Ростовской областью сбили три украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.

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В Минобороны отметили, что Вооруженные силы Украины применили БПЛА самолетного типа при атаке на российские объекты, которая произошла около 17:40 мск.

Днем 31 декабря в Севастополе объявляли воздушную тревогу, а в Белгороде звучал сигнал ракетной опасности. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об украинском обстреле деревни Городище, в результате которого был поврежден газопровод. Он также призвал жителей региона оставаться дом в новогодние праздники из-за «неспокойной обстановки».

Теги
Россия Украина Минобороны
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