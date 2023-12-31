Над Ростовской областью сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.
Днем 31 декабря в Севастополе объявляли воздушную тревогу, а в Белгороде звучал сигнал ракетной опасности. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об украинском обстреле деревни Городище, в результате которого был поврежден газопровод. Он также призвал жителей региона оставаться дом в новогодние праздники из-за «неспокойной обстановки».