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В реке Тиса с 2022 года утонули 19 пытавшихся сбежать с Украины мужчин

В реке Тиса с 2022 года утонули 19 пытавшихся сбежать с Украины мужчин

С начала российской военной операции в реке Тиса на границе с Украины с Румынией утонули 19 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба в своем телеграм-канале.

«С февраля 2022 года] на Тисе погибли 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что пересечение границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отчитались, что 10 января пограничники вытащили из реки мужчину в полубессознательном состоянии. Ему оказали первую помощь, доставили в подразделение и отогрели.

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Мужчина рассказал, что нашел в соцсетях объявление о «легальном» пересечении границы, стоимость услуги составляла $5 тыс. Однако по итогу ему предложили переплыть Тису в темное время суток.

В начале января Служба безопасности Украины сообщила, что вместе со Службой информации и безопасности Молдавии выявила группировку, которая вывозила украинцев, уклоняющихся от призыва в армию, в Приднестровье. По данным спецслужб, украинцев доставляли в непризнанную республику из Одесской области.

Двоих участников группировки задержали, когда они сопровождали нескольких украинцев. Еще двоих обнаружили в Одессе во время подготовки к отправке новой группы людей. По данным следствия, группировку организовали два жителя Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта.

Теги
Румыния река Госпогранслужба Украины
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