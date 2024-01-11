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В Ярославской области загорелся склад гончарной продукции

В Ярославской области загорелся склад гончарной продукции на площади 3,9 кв. м

В городе Гаврилов-Ям в Ярославской области загорелась крыша склада гончарной продукции, сообщило МЧС в своем телеграм-канал.

Огонь удалось локализовать на площади 3,9 тыс. кв. м. В МЧС отметили, что пожарные смогли не допустить перехода огня насоседние здания.

По предварительной информации, пострадавших нет. Всего в тушении участвуют более 30 человек и 11 единиц техники.

В Подмосковье загорелась крыша цеха на площади 8 тыс. кв. м
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Во Владимирской области 9 января загорелся склад готовой продукции при швейной фабрике, сообщало МЧС. Площадь пожар составила 1,3 тыс. кв. м.

В тушении были задействованы 38 человек и 12 единиц техники. Никто не пострадал.

Теги
МЧС Ярославская область пожары
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