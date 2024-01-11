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В США более 240 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды

В США более 240 тыс. потребителей остались без электричества из-за непогоды

На северо-востоке США более 244 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за сильного дождя и штормового ветра, сообщает NBC.

В штатах Нью-Йорк от электроснабжения были отключены 115 612 жилых домов и предприятий, в штате Пенсильвания — 77 816 потребителей. В штате Нью-Джерси без света остались около 51 тыс. клиентов.

В прибрежных районах штата Мэриленд сильный дождь вызвал наводнение. Части городов Балтимор и Аннаполис в этом же штате также затопило.

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Фото:Ritzau Scanpix / Claus Bjoern Larsen / Reuters

В городе Белтсвилл в Мэриленде пострадал минимум один человек. Его спасли из затопленного здания. Состояние пострадавшего неизвестно. Всего после шторма по всем Соединенным Штатам погибли пять человек — в Висконсине, Алабаме, Джорджии и Северной Каролине. В частности, в Алабаме 68-летний мужчина погиб после того, как дерево упало на его машину.

По данным метеорологической службы США, по всему побережью Атлантического океана вышли из берегов более 150 рек. Из-за непогоды по всей стране задержали свыше 15 тыс. рейсов, около 1,3 тыс. отменили. На восточном побережье страны отменили десятки поездов.

Теги
электроснабжение отключение электричества шторм непогода США
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