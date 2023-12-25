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В Дании тысячи ботинок вынесло на пляж после шторма

В Дании тысячи ботинок с судна Maersk выбросило на пляжи из-за шторма

На севере Дании на пляжи выкинуло тысячи ботинок из-за шторма «Пиа», сообщает телеканал DR.

Судно компании Maersk потеряло 46 контейнеров 22 декабря в Северном море по пути из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск. Кроме обуви на берег выбросило медицинское оборудование, технику, маленькие колеса, а также пластиковые растения.

Maersk пока не направила команду по уборке и вывозу утерянных вещей, отмечает телеканал. Полиция напомнила местным жителям, которые забирают утерянные товары, что воровство наказывается по закону.

Шторм «Пиа» обрушился на многие европейские страны 22 декабря. Тогда в Великобритании объявили желтый уровень опасности, там массово отменили поезда и авиарейсы. В Нидерландах в аэропорту Схипхол отменили порядка 250 рейсов.

Тысячи игрушек вынесло на берег немецкого острова в Северном море
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Подобный инцидент произошел в Германии в 2017 году, тогда из-за шторма десятки тысяч «Киндер-сюрпризов» вынесло на берег острова Лангеог в Северном море. В яйцах с игрушками были инструкции на русском языке. Жители острова также нашли части конструктора Lego и некоторые другие предметы.

Теги
Дания Северное море шторм
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