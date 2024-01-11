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СК возбудил дело после гибели людей под поездом в Москве

СК возбудил дело после гибели людей под поездом у станции Рижская в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после того, как поезд сбил насмерть трех человек рядом с железнодорожной станцией Рижская в Москве. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в своем телеграм-канале.

По данным СК, трое людей переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив их на путях, экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст.263 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

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Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что погибли двое мужчин и одна женщина. По его данным, они перебегали пути в неположенном месте, планируя попасть на платформу без билетов. Московская железная дорога создала комиссию по расследованию инцидента.

Теги
Следственный комитет уголовное дело Москва поезд
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