Экс-футболист Мамаев прокомментировал сообщения о дебоше на рейсе в Дубай
Бывший футболист сборной России Павел Мамаев заявил «Матч ТВ», что не устраивал дебош в самолете, когда у него сорвался вылет в Дубай, а вел себя культурно и вежливо.
Ранее в среду, 10 января, телеграм-канал Mash написал, что Мамаев отказывался покинуть самолет, пока ему не отдадут детскую коляску, а также кричал и матерился. Перед вылетом из Внуково у самолета обнаружилась неисправность, из-за чего пассажиров высадили, а рейс перенесли.
Футболист назвал публикацию «стопроцентной клеветой», а также заявил, что уже больше трех лет не матерится.
«Мы летели с маленьким ребенком, с сыном. Коляска была в багажном отделении, поэтому мы попросили ее вынести, чтобы ребенка сразу туда положить. <...> Было понятно, что это небыстрый процесс. Все было культурно и вежливо. Ребята пошли нам навстречу, мы спокойно уехали», — сказал Мамаев.
РБК направил запрос в авиакомпанию Flydubai. В пресс-службе аэропорта Внуково от комментариев отказались.
Мамаев в феврале прошлого года завершил карьеру. Полузащитник выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки», а в сборной России провел 15 матчей.
В 2018 году Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела после драки в центре Москвы. В мае 2019-го Мамаев получил год и пять месяцев в колонии общего режима, но вышел спустя 11 месяцев по УДО, как и братья Кокорины. Протасовицкий вышел на свободу позднее, в начале ноября 2019-го.