«Самый сильный подросток» России погиб в ДТП в Башкирии

Фото: ГИБДД Башкортостана

В Башкирии в возрасте 16 лет погиб в ДТП победитель соревнований по силовому многоборью «Сила РДШ» 2019 года Сергей Батяев. Об этом сообщил его отец Андрей Батяев.

«Сереженька разбился в автокатастрофе. Царство небесное», — написал он на странице погибшего сына во «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что сотрудники выясняют обстоятельства автокатастрофы. Там также уточнили, что ДТП произошло на трассе М-5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял Сергей, столкнулся с встречным большегрузом Renault Premium. В салоне легковушки находился также 14-летний друг Батяева.

Водитель фуры не пострадал, пассажиры «девятки» были госпитализированы, но Батяев вскоре скончался от полученных травм.

В разговоре с РЕН ТВ отец подростка заявил, что его сын не мог купить машину. Он добавил, что постоянно общается со следователями и намерен узнать, как автомобиль попал к подросткам.

Сергей Батяев стал победителем Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ» в 2019 году в возрасте 11 лет. Награду ему вручал основатель системы «Русский силомер» и руководитель одноименного спортклуба Игорь Пыжьянов, который назвал Батяева «сильнейшим мальчиком России».