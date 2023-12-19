На основателя группы «Пасош» завели дело за наркотики

Против Петара Мартича возбудили дело по статье о пропаганде наркотиков

Петар Мартич (Фото: petarmartic / VK)

Против основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича возбудили административное дело о пропаганде наркотиков, следует из картотеки Никулинского суда Москвы.

Статья КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным гражданином предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тыс. руб. или ареста до 15 суток, за которым следует выдворение из России. По информации телеграм-канала SHOT, у Петара Мартича есть только сербское гражданство.

Мартич родился в Белграде в 1993 году, а с 1997 года живет в России. В 2002 году поступил в школу, после учился на журфаке. В 2014-м занялся музыкой, основав рок-проект «Пасош», а затем рэп-группу «Прыгай киска».

В мае представитель МВД Игорь Зубов заявил в Госдуме, что против рэперов, читающих о наркотиках, будут возбуждаться уголовные дела, если не подействуют «профилактические беседы на уровне административной ответственности».

Позже нижняя палата парламента приняла в первом чтении ряд законопроектов, в соответствии с которыми за пропаганду наркотиков теперь можно получить до двух лет лишения свободы.