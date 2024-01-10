Менеджер путешественника Титова ответил на сообщения о крушении его яхты

Роман Титов (Фото: romantitov.ru)

Подтверждений того, что разбившаяся у берегов Шотландии яхта принадлежит путешественнику Роману Титову, пока нет, сейчас проходит экспертиза, сообщил РБК его менеджер Алексей Попов.

«Лодка Романа Титова стартовала 14 декабря из Шотландии, из города Аллапула. В направлении Турции и дальше Севастополя, куда он планировал прибыть в апреле-мае 2024 года», — рассказал Попов.

Он уточнил, что в момент выхода погода была плохой, но путешественник решил не откладывать начало плавания.

«Спустя 21 день обломки лодки, похожей на лодку Романа, были найдены у северного побережья Шотландии. В настоящее время проводится идентификация обломков лодки полицией и береговой охраной Шотландии», — пояснил собеседник РБК.

В Генконсульстве России в Эдинбурге РБК сообщили, что проверяют информацию о предполагаемом крушении яхты Титова.

«Уведомлений от местных властей по данному факту не получали. Родственники Романа Титова в генконсульство не обращались», — пояснили в консульстве.

Дипломаты уточнили, что власти Шотландии не могут подтвердить гибель путешественника, хотя они действительно обнаружили обломки неизвестной яхты и продолжают выяснение обстоятельств ее гибели.

О том, что яхта путешественника могла потерпеть крушение, а сам он погиб, написал телеграм-канал «112». Shot сообщает, что обломки яхты и тело мужчины нашли возле города Аллапул на северо-западе Шотландии в акватории озера Брум. Телеграм-канал сообщил, что, по предварительным данным, на месте крушения нашли тело путешественника и владельца подмосковного яхт-клуба Титова. 6 января друг путешественника, который помогал ему приобрести яхту, сообщил сыну Титова о произошедшем, говорится в публикации.

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Роман Титов ранее служил в ВМФ и имеет звание капитан-лейтенанта запаса, после завершения службы стал руководителем яхт-клуба в Московской области. Осенью путешественник начал готовиться к одиночной кругосветке на яхте «Вперед», а 13 декабря вышел в море из Тёнсберга, норвежского города, расположенного примерно в 100 км к юго-западу от Осло на берегу Северного моря.

В 2021 году он отправился в одиночное кругосветное плавание на яхте «Вперед» из норвежского Тёнсберга, в январе 2022-го — попал в шторм, который перевернул его яхту. Яхта получила повреждения мачты, была полностью обесточена. В итоге путешественник оказался близ Гебридских островов в Атлантическом океане, а спустя более двух недель Титов смог привести яхту в шотландский порт, пройдя на судне в аварийном состоянии 307 миль (около 500 км). Кругосветное плавание пришлось прервать.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Эдинбурге.