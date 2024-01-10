Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Мать умершей в поезде Москва — Чита семимесячной девочки и двое других ее детей находятся в больнице в Перми в стабильном состоянии, сообщили РБК в минздраве Пермского края.

В ведомстве уточнили, что маме и двоим ее детям оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник столицы края.

9 января в поезде, который следовал из Москвы в Читу, у девочки 2023 года рождения поднялась температура, она потеряла сознание и умерла. Об этом ранее рассказала RT мать младенца.

По данным издания, женщина отдыхала в Москве с дочкой и двумя сыновьями, по дороге домой детям и матери стало плохо. Врачи ждали семью на станции Кунгур в Пермском крае, но девочку спасти не смогли, рассказала женщина RT. Анализы подтвердили, что у младенца был грипп, у матери и двух сыновей те же симптомы — температура около 38 градусов и слабость.

Следователи в регионе начали процессуальную проверку.

«Предварительно установлено, что 9 января 2024 года в вагоне пассажирского поезда при подъезде к железнодорожной станции Кунгур скончался ребенок 2023 года рождения, который находился в поезде в сопровождении матери», — уточнила детали случившегося пресс-служба регионального управления Следственного комитета.