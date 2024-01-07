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РЖД пообещали баллы пассажирам поезда, ехавшего в минус 30 без отопления

РЖД: пассажирам поезда до Петербурга начислят баллы за поездку без отопления
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажирам поезда № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим, в качестве компенсации начислят по 7 тыс. баллов «РЖД Бонус». Об этом РБК сообщили в Федеральной пассажирской компании, «дочке» РЖД.

«Каждому пассажиру вагона поезда № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим, в качестве компенсации будет начислено по 7000 баллов «РЖД Бонус». Федеральная пассажирская компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении организации.

Также в компании пообещали провести служебную проверку по факту сообщений в интернете о нарушении температурного режима в поезде сообщением Смоленск — Санкт-Петербург.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пассажиры сидячего вагона № 15 поезда 047М, отправившегося из Самары в Санкт-Петербург вечером 6 января, ехали без отопления при температуре воздуха за окном в минус 30 градусов. «Одеяла пассажирам не дали, чай тоже. Начальник вагона на жалобы просто признал проблему, но не предложил никаких решений», — говорится в сообщении телеграм-канала. По его данным, отопление включили только на станции Бологое, куда поезд прибыл утром. Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По данным прокуратуры, температура в вагоне опускалась до +17 градусов.

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости
На нарушение температурного режима в поезде 087/088 Санкт-Петербург-Смоленск также жаловались пассажиры. На опубликованных из поезда фотографиях был виден слой инея на окнах вагона. Кроме того, по словам пассажира, во время поездки из-за замерзших труб не работал туалет.

Теги
Россия РЖД Самара Смоленск Санкт-Петербург мороз новости
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