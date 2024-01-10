Захарова назвала тайную встречу по Украине в Эр-Рияде «пиаром Зеленского»

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Тайная встреча представителей стран — союзников Украины в Эр-Рияде в 2023 году была пиаром режима президента Владимира Зеленского и не была нацелена на решение конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это отработанная концепция привлечения политического внимания именно к режиму Зеленского. Это пиар режима Зеленского. Если говорить политологическими терминами, то это постоянная активность в информационно-политическом пространстве, в центре которой находится тема Зеленского <...>», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что прошедшая встреча не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса.

Тайная встреча с участием советников по национальной безопасности стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) проходила 16 декабря в Эр-Рияде, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Среди обсуждаемых тем на той встрече были варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, в том числе украинская «формула мира» и способы ее продвижения, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией.

По данным Bloomberg, встреча прошла на фоне провала украинского контрнаступления, задержек с предоставлением Киеву «жизненно важной помощи», а также попыток Москвы «разделить и представить Украину и ее союзников не желающими вести переговоры о прекращении войны».

Кроме стран G7 на встрече также присутствовали представители Индии, Саудовской Аравии и Турции, делегатов от России не приглашали, Китай, Бразилия и ОАЭ отказались от участия.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд Откройте новые возможности в 2024 году «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

По словам источников агентства, значительного прогресса тогда достигнуто не было, участники встречи со стороны Запада только подтвердили приверженность территориальной целостности Украины и пообещали продолжать оказывать поддержку.