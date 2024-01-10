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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала тайную встречу по Украине в Эр-Рияде «пиаром Зеленского»

Захарова сочла «пиаром Зеленского» тайную встречу союзников Украины в Эр-Рияде
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Тайная встреча представителей стран — союзников Украины в Эр-Рияде в 2023 году была пиаром режима президента Владимира Зеленского и не была нацелена на решение конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это отработанная концепция привлечения политического внимания именно к режиму Зеленского. Это пиар режима Зеленского. Если говорить политологическими терминами, то это постоянная активность в информационно-политическом пространстве, в центре которой находится тема Зеленского <...>», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что прошедшая встреча не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса.

США и союзники провели тайную встречу по урегулированию на Украине
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Тайная встреча с участием советников по национальной безопасности стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) проходила 16 декабря в Эр-Рияде, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Среди обсуждаемых тем на той встрече были варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, в том числе украинская «формула мира» и способы ее продвижения, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией.

По данным Bloomberg, встреча прошла на фоне провала украинского контрнаступления, задержек с предоставлением Киеву «жизненно важной помощи», а также попыток Москвы «разделить и представить Украину и ее союзников не желающими вести переговоры о прекращении войны».

Кроме стран G7 на встрече также присутствовали представители Индии, Саудовской Аравии и Турции, делегатов от России не приглашали, Китай, Бразилия и ОАЭ отказались от участия.

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По словам источников агентства, значительного прогресса тогда достигнуто не было, участники встречи со стороны Запада только подтвердили приверженность территориальной целостности Украины и пообещали продолжать оказывать поддержку.

Теги
Мария Захарова МИД Владимир Зеленский Украина Саудовская Аравия Эр-Рияд
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