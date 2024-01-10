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Политика ,  
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МИД заявил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

Захарова заявила об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре
Фото: Vicente Gaibor del Pino / Reuters
Фото: Vicente Gaibor del Pino / Reuters

В Эквадоре, где третий день проходят беспорядки преступных группировок, не зафиксировано никаких происшествий с гражданами России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Слава богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — сказала Захарова, добавив, что российское посольство в южноамериканской стране следит за ситуацией (цитата по «РИА Новости»).

В столицу Эквадора стянули танки из-за мятежа мафии
Политика
Фото:Vicente Gaibor del Pino / Reuters

В Эквадоре с 8 января активизировались преступные группировки. В нескольких тюрьмах произошли бунты, оттуда сбежали главари крупнейших в стране преступных банд — «Лос Чонерос» Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито и «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по прозвищу Капитан Пико.

За время беспорядков в Эквадоре погибли десять человек, несколько из них — полицейские. Правоохранительные органы сообщали о попытках поджогов разных объектов и случаях нападений. В Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в связи с произошедшим ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта и объявил ЧС на 60 дней. Он поручил военным нейтрализовать членов 21 преступной группировки, их он своим указом признал террористическими. В исторический центр столицы Эквадора Кито стянули танки.

Теги
Эквадор Мария Захарова МИД россияне беспорядки
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