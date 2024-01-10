Во Владивостоке из-за прорыва трубы более 3 тыс. человек остались без тепла

Во Владивостоке более 3 тыс. человек остались без тепла

Фото: Прокуратура Приморского края

В Первомайском районе Владивостока произошел порыв на участке тепловой сети, из-за чего дома более 3 тыс. человек остались без отопления, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в телеграм-канале.

По данным ведомства, авария «на воздушном участке сети теплоснабжения» произошла около 21:00 9 января, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на улице Калинина во Владивостоке.

«В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более чем 3 тыс. жителей 18 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Прокуратура края потребовала от должностных лиц МУПВ «ВПЭС» (Владивостокское предприятие электрических сетей) незамедлительно устранить выявленные нарушения и поставила восстановление коммунальных услуг на контроль.

Жители района Владивостока, где произошла коммунальная авария, рассказывали, что сутки не могли получить помощь от властей, при этом вода из трубы продолжала литься, передают VL.ru и «КП-Владивосток». В итоге двор на улице Калинина, 41 затопило, затем вода замерзла и «превратила территорию в каток», пишет VL.ru.

В пресс-службе мэрии Владивостока заявили, что ремонтные работы ведутся, из-за чего приостановлена подача тепла и горячей воды по улицам Калинина и Интернациональной. «Специалисты ВПЭС делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения», — добавили там.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд Откройте новые возможности в 2024 году «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

По данным Gismeteo, температура во Владивостоке в 7:00 по местному времени составляла минус 14 градусов.