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Во Владивостоке более 3 тыс. человек остались без тепла

Во Владивостоке из-за прорыва трубы более 3 тыс. человек остались без тепла
Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края

В Первомайском районе Владивостока произошел порыв на участке тепловой сети, из-за чего дома более 3 тыс. человек остались без отопления, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в телеграм-канале.

По данным ведомства, авария «на воздушном участке сети теплоснабжения» произошла около 21:00 9 января, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на улице Калинина во Владивостоке.

«В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более чем 3 тыс. жителей 18 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Прокуратура края потребовала от должностных лиц МУПВ «ВПЭС» (Владивостокское предприятие электрических сетей) незамедлительно устранить выявленные нарушения и поставила восстановление коммунальных услуг на контроль.

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Жители района Владивостока, где произошла коммунальная авария, рассказывали, что сутки не могли получить помощь от властей, при этом вода из трубы продолжала литься, передают VL.ru и «КП-Владивосток». В итоге двор на улице Калинина, 41 затопило, затем вода замерзла и «превратила территорию в каток», пишет VL.ru.

В пресс-службе мэрии Владивостока заявили, что ремонтные работы ведутся, из-за чего приостановлена подача тепла и горячей воды по улицам Калинина и Интернациональной. «Специалисты ВПЭС делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения», — добавили там.

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По данным Gismeteo, температура во Владивостоке в 7:00 по местному времени составляла минус 14 градусов.

Теги
Владивосток Приморский край отопление прокуратура
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