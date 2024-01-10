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Умерла мать Меланьи Трамп

Меланья Трамп сообщила о смерти своей матери

Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщила сама жена бывшего американского президента в социальной сети X (ранее — Twitter).

«С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. <...> Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие», — написала Меланья Трамп.

Причину смерти матери она не назвала.

Как сообщает телеканал ABC, Кнавс умерла 9 января в штате Флорида. По его данным, у женщины долгое время наблюдались проблемы со здоровьем. The New York Times пишет со ссылкой на экс-президента США Дональда Трампа, что недавно Амалия Кнавс лечилась в больнице в Майами.

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Амалия Кнавс, (урожденная Ульцник) родилась 9 июля 1945 года в коммуне Юдендорф-Штрассенгель на юге Австрии. Затем ее семья переехала в Словению, которая тогда входила в состав Югославии.

В юности Кнавс собирала лук на семейной ферме, затем, в 1964 году, она устроилась на государственную фабрику детской одежды. Женщина работала там до 1997 года, в том числе как модельер.

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Амалия Кнавс — словенка по происхождению. Гражданство США она получила в августе 2018 года. Женщина прошла упрощенную процедуру натурализации, один из вариантов которой предусматривает получение грин-карты (вида на жительство) с помощью взрослых родственников с американским паспортом. Спонсором, пишет The New York Times, выступила Меланья Трамп. Впоследствии Кнавс вместе с мужем подала заявление на гражданство.

Мелания Трамп была 50-й первой леди США в 2017-2021 годах, когда Дональд Трамп, занимал пост президента страны. ABC отмечает, что в этот период родители его супруги проживали на верхних этажах Белого дома. В последние годы Кнавс вместе с мужем Виктором жила в пентхаусе в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, часть времени пара проводила в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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