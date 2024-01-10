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Туроператоры Мальдив извинились за слова замминистра о Моди из-за бойкота

Туроператоры Мальдив извинились за слова замминистра о Моди из-за бойкота

Мальдивская ассоциация турагентов и туроператоров (МАТАТО) принесла извинения за высказывания трех замглавы Министерства по расширению прав и возможностей молодежи, информации и искусств о фотографиях премьера Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на письмо МАТАТО.

Как отмечает издание, в начале января Моди разместил на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter) фотографии и видео о визите на острова Лакшадвип у юго-западного побережья Индии. После этого три заместителя главы министерства разместили в социальных сетях посты с пренебрежительными и расистскими заявлениями в его адрес.

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После этого один из крупнейшего в Индии сервиса по бронированию путешествий EaseMyTrip приостановил продажу авиабилетов и туров на Мальдивы. Генеральный директор компании Нишант Питти заявил, что «вода и пляжи [островов] Лакшадвип так же хороши, как на Мальдивах» и анонсировал акции для туристов.

На этом фоне, отмечает Hindustan Times, в социальных сетях распространился хештег #BoycottMaldives, а многие индийские туристы отказались от туров на Мальдивы. Правительство Индии, в свою очередь, отстранило трех замминистра от должности и заявило, что не имеет отношения к их высказываниям.

МАТАТО в письме к Питти выразила «искренние извинения за вред», причиненный высказываниями о Моди. «Туризм является источником жизненной силы Мальдивских островов, обеспечивая более двух третей нашего ВВП и давая средства к существованию примерно 44 000 мальдивцев, которые работают непосредственно в туристическом секторе», — сообщили в ассоциации.

Там пояснили, что ущерб туристической индустрии может спровоцировать серьезные последствия для экономики островов и повлиять на уровень благосостояния граждан.

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«Мы хотим, чтобы вы знали, что узы, связывающие наши страны, выходят за рамки политики. Мы рассматриваем наших индийских коллег не только как деловых партнеров, но и как дорогих братьев и сестер», — подчеркнули в ассоциации.

По данным The Economic Times, в 2022 году Мальдивы посетили более 240 тыс. индийцев.

Теги
Мальдивы Индия туризм бойкот
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