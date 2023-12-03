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Политика ,  
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Индия согласилась вывести свои войска с Мальдивских островов

Индийские военные — около 80 человек — занимаются на Мальдивах обслуживанием авиации, которую применяют в борьбе со стихийными бедствиями. Новый президент островов перед избранием пообещал вывести иностранные войска из страны
Президент Мальдив Мохаммед Муиззу
Президент Мальдив Мохаммед Муиззу (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Индия выведет свои войска с Мальдивских островов, сообщил президент островной страны Мохамед Муиззу, передает Reuters. Мальдивский лидер встречался с индийскими чиновниками, в том числе премьер-министром Нарендрой Моди, в рамках климатического саммита ООН COP28.

«В ходе обсуждений, которые мы провели, индийское правительство согласилось вывести индийских солдат. Мы также договорились создать комитет высокого уровня для решения вопросов, связанных с проектами развития», — рассказал Муиззу.

Reuters уточняет, что индийский военный контингент на Мальдивах насчитывает 75 человек (по данным The Hindu, их 77). Большая часть из них занималась вопросами эксплуатации двух вертолетов ALH и самолета Dornier, которые островное государство получило от Индии. The Hindustan Times со ссылкой на источники пишет, что вопрос о продолжении эксплуатации этих авиасредств, которые применялись в борьбе со стихийными бедствиями, еще обсуждается.

Агентство отмечает, что вывод индийских военных был одним из предвыборных обещаний Муиззу. Он победил на выборах в сентябре этого года.

Нью-Дели предоставляет Мале военную помощь, участвует в строительстве военно-морской верфи, помогает в ликвидации последствий стихийных бедствий. В разговоре с Reuters высокопоставленный чиновник индийского правительства в Нью-Дели сообщил, что между Индией и Мальдивами проходили переговоры по этим вопросам и обе стороны признали важность предоставляемой помощи.

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Как пишет портал The Hindu, Муиззу — близкий соратник бывшего президента Мальдив Абдуллы Ямина (2013-2018), который выступал за налаживание связей с Китаем. Предшественник нового президента, Ибрагим Мохаммед Солих, напротив, склонялся к сотрудничеству с Индией. На выборах он проиграл Муиззу.

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Моди в своем X (бывший Twitter) назвал свою первую встречу с новым лидером Мальдив «продуктивной». Он отметил, что они обсуждали «пути укрепления дружбы» двух стран в различных сферах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мальдивы Индия военный контингент
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