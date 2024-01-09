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На Урале возбудили дело после жалобы женщины на избиение сотрудником ЖКХ

На Урале женщина пожаловалась на побои от сотрудника ЖКХ из-за неубранного снега

В городе Североуральск Свердловской области жительница заявила на побои со стороны главы городского предприятия ЖКХ после того, как она пожаловалась ему на неубранный снег во дворе ее дома, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что жительница Североуральска опубликовала фотографии сугроба рядом с ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. Она установила в снежных массах таблички с обращением к главе города и руководителю коммунального предприятия Североуральска. После этого снег из двора ее дома убрали, но 7 января к ней приехал глава коммунальной компании с сыном, заставил ее извиняться и избил.

Жительница города обратилась в больницу, где зафиксировала побои. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

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По информации портала E1, на табличках женщина обратилась к директору компании «СибирьЭкоСтрой», которая занимается вывозом снега в городе, Нажмудину Зекераеву. Жительница рассказала, что после этих надписей Зекераев с сыном «оттаскали» ее за волосы, «испинали, нахаркали в лицо, заставляли извиняться за табличку».

Начальник ОМВД «Североуральский» Евгений Горбунов в разговоре с порталом уточнил, что возбуждено административное дело по ст. 6.1.1 КоАП (побои).

Теги
Свердловская область ЖКХ снег уборка снега прокуратура
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