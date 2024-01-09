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Роскомнадзор объяснил блокировку сайта Православной церкви Украины

Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) за неоднократное размещение запрещенного контента, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что на сайте регулярно распространялись материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

Из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам следует, что доступ к сайту www.pomisna.info ограничен, убедился корреспондент РБК.

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Политика

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ). ПЦУ создали в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. Русская православная церковь не признала ПЦУ и считает ее раскольнической.

Украинская православная церковь Московского патриархата входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии. В мае 2022 года, спустя два месяца после начала российской спецоперации на Украине, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. 

Летом 2022 года власти Украины начали проводить обыски в помещениях УПЦ, заводить уголовные дела против священнослужителей и изымать недвижимость. 

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ПЦУ Роскомнадзор блокировка
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