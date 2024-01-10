 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Финансы ,  
0 

У россиян за год не изменились две финансовые цели

Опрос: одна финансовая цель осталась у россиян той же, что и в прошлом году
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Более четверти опрошенных (28%) назвали своей главной финансовой целью покупку автомобиля, следует из опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». В прошлом году об этом заявили 23% респондентов аналогичного исследования. Результаты обоих опросов есть у РБК.

В среднесрочной перспективе (до пяти лет) россияне также хотят купить недвижимость (28%) и просто накопить определенную сумму (14%). Двадцатая часть респондентов заявили, что планируют начать бизнес, тот же процент хочет заработать на получение образования. В долгосрочной перспективе (больше пяти лет) примерно то же число (4%) хочет обеспечить себе достойную пенсию.

Большинство опрошенных признались, что их мечта — стать миллионерами. Об этом заявили 80% респондентов. Треть из них уже ее осуществили, в процессе накопления — четверть. Десятая часть респондентов не задавались такой целью, примерно та же часть (9%) полагает, что накопить эту сумму в принципе невозможно.

Кадровый голод и рост зарплат: как поменялся рынок труда и что его ждет
Экономика
Фото:Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пути достижения поставленных целей у всех разные. Каждый четвертый собирается откладывать часть текущих доходов, чуть меньше россиян (24%) выразили готовность отказаться от спонтанных покупок. Каждый пятый рассказал, что с планирует найти дополнительную работу . 2% опрошенных решили повысить доход, открыв бизнес на кредитные средства.

Опрос был проведен среди 1228 человек во всех субъектах России в декабре 2023 года.

В прошлом году россияне распланировали крупные финансовые траты следующим образом: 28% высказали намерение сделать ремонт в квартире, почти четверть (23%) — приобрести машину, 17% — улучшить жилищные условия.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд

Откройте новые возможности в 2024 году

«Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Исследование проводилось в декабре 2022 года среди 1504 совершеннолетних респондентов из всех федеральных округов страны.

Теги
Опрос россияне траты "Россгострах"
Материалы по теме
Психологи заметили у россиян смену паники на стресс и финансовую тревогу
Общество
Кадровики назвали, кому в 2023 году предлагали самые высокие зарплаты
Общество
Россияне назвали размер идеальной зарплаты
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22
У россиян за год не изменились две финансовые цели Финансы, 06:04
В исторический центр столицы Эквадора стянули танки Политика, 05:51
В Забайкалье восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны Общество, 05:42
Восемь человек погибли во время беспорядков в Эквадоре Общество, 05:01
В конгрессе инициировали расследование из-за тайной госпитализации Остина Политика, 04:55
Посольство призвало россиян отказаться от поездок в Эквадор Общество, 04:23
Власти Перу решили направить спецназ на границу с Эквадором Политика, 03:55
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Ким Чен Ын назвал условие «полного уничтожения» Южной Кореи Политика, 03:45
Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Общество, 02:46
Главарь второй крупнейшей банды страны сбежал из тюрьмы в Эквадоре Общество, 02:21
В Нижнем Тагиле полицейский получил выговор за слова об избитой школьнице Общество, 02:12
Умер главред сайта «Морской бюллетень» Общество, 02:00
В Пензе более 40 домов остались без тепла в морозы Общество, 01:49
Президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта Политика, 01:13