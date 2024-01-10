Опрос: одна финансовая цель осталась у россиян той же, что и в прошлом году

У россиян за год не изменились две финансовые цели

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Более четверти опрошенных (28%) назвали своей главной финансовой целью покупку автомобиля, следует из опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». В прошлом году об этом заявили 23% респондентов аналогичного исследования. Результаты обоих опросов есть у РБК.

В среднесрочной перспективе (до пяти лет) россияне также хотят купить недвижимость (28%) и просто накопить определенную сумму (14%). Двадцатая часть респондентов заявили, что планируют начать бизнес, тот же процент хочет заработать на получение образования. В долгосрочной перспективе (больше пяти лет) примерно то же число (4%) хочет обеспечить себе достойную пенсию.

Большинство опрошенных признались, что их мечта — стать миллионерами. Об этом заявили 80% респондентов. Треть из них уже ее осуществили, в процессе накопления — четверть. Десятая часть респондентов не задавались такой целью, примерно та же часть (9%) полагает, что накопить эту сумму в принципе невозможно.

Пути достижения поставленных целей у всех разные. Каждый четвертый собирается откладывать часть текущих доходов, чуть меньше россиян (24%) выразили готовность отказаться от спонтанных покупок. Каждый пятый рассказал, что с планирует найти дополнительную работу . 2% опрошенных решили повысить доход, открыв бизнес на кредитные средства.

Опрос был проведен среди 1228 человек во всех субъектах России в декабре 2023 года.

В прошлом году россияне распланировали крупные финансовые траты следующим образом: 28% высказали намерение сделать ремонт в квартире, почти четверть (23%) — приобрести машину, 17% — улучшить жилищные условия.

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Исследование проводилось в декабре 2022 года среди 1504 совершеннолетних респондентов из всех федеральных округов страны.