В Курской области силы ПВО сбили четыре беспилотника
В Курской области сработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он.
В следующем посте глава региона написал, что силы ПВО сбили в регионе три беспилотных летательных аппарата.
Позже Старовойт уточнил, что еще один БПЛА самолетного типа сбит в Курчатовском районе.
Министерство обороны России сообщило, что в общей сложности в Курской области было сбито четыре дрона.
Накануне Старовойт сообщил об обстреле села Козино в Рыльском районе. В результате взрывов пострадавших не было, но в селе пропало электричество.
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Позже Старовойт написал, что подача электричества в дома восстановлена. Кроме того, в одном из жилых домов были выбиты окна, губернатор пообещал оказать собственнику помощь в ремонте жилья.