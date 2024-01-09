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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области силы ПВО сбили четыре беспилотника

Губернатор Старовойт: в Курской области силы ПВО сбили четыре беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Курской области сработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он.

В следующем посте глава региона написал, что силы ПВО сбили в регионе три беспилотных летательных аппарата.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Позже Старовойт уточнил, что еще один БПЛА самолетного типа сбит в Курчатовском районе.

Министерство обороны России сообщило, что в общей сложности в Курской области было сбито четыре дрона. 

Накануне Старовойт сообщил об обстреле села Козино в Рыльском районе. В результате взрывов пострадавших не было, но в селе пропало электричество.

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Позже Старовойт написал, что подача электричества в дома восстановлена. Кроме того, в одном из жилых домов были выбиты окна, губернатор пообещал оказать собственнику помощь в ремонте жилья.

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Роман Старовойт ПВО Курск
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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