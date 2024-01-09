СК назвал причину аварии 60 машин в Новгородской области

СК: массовое ДТП в Новгородской области спровоцировал Chery с летней резиной

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Причиной массового ДТП в Новгородской области стал автомобиль, на задней оси которого установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Следователи установили, что изначально легковой автомобиль Chery, которым управлял 70-летний житель Коврова, врезался в металлическое ограждение. Машины, которые ехали по трассе, стали сталкиваться со стоящим автомобилем.

«На автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии, повлекшей дальнейшее массовое столкновение», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне, 8 января 2024 года, на 525-м км трассы М-11 «Нева», столкнулись 66 машин. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, еще 16 человек пострадали, среди них пятеро детей.

Предварительной причиной аварии СК назвал ухудшение погодных условий. Ведомство завело дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным по ней в случае причинения смерти по неосторожности двум или более лицам грозит до десяти лет лишения свободы.