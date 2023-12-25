В Пскове подростки закидали снегом Вечный огонь

В Пскове трое подростков потушили Вечный огонь, закидав его снегом, сообщило управление МВД по региону.

По данным полиции, трое подростков 2012 и 2013 года рождения кинули в вечный огонь «несколько снежных глыб», после чего пламя потухло, работу мемориала вскоре восстановили. Школьников доставили в отдел полиции, туда же вызвали их родителей.

«В отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП [неисполнение родителями или опекунами обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, максимальное наказание — штраф в размере 500 руб. — РБК]», — говорится в публикации.

Ранее, 3 декабря в Саратове против подростков, забросавших снегом Вечный огонь на месте братской могилы на Театральной площади, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

22 декабря в Мордовии 10-летний ребенок снежком потушил Вечный огонь. Он объяснил свой поступок тем, что хотел проверить — потухнет огонь или нет.