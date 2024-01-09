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Политика ,  
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В Санкт-Петербурге завели дело после поджога двери радиоведущего Sputnik

СК завел уголовное дело после поджога двери ведущего радио Sputnik Татаренкова

В Санкт-Петербурге ведущему программы «Изолента» на радио Sputnik Трофиму Татаренкову неизвестные подожгли дверь, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило заявление от 52-летней жительницы дома 151 по набережной Фонтанки о том, что неизвестный у двери ее квартиры поджег автомобильные покрышки. В результате инцидента никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.

В своем телеграм-канале Татаренков рассказал, что «из истории торчат украинские уши», о чем он узнал «от коллег из ГУВД». Он уточнил, что в целях безопасности переедет в другое место. 

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Фото:chp55 / VK

Позже Волк без подробностей добавила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в поджоге двери журналиста. По данным издания «Фонтанка», поджигателями стали трое молодых людей из района Колпино, за поджог им заплатили $1000.

Источник издания «Фонтанка» сообщил, что поджог стал уже восьмым в серии и связан не журналистской деятельностью Татаренкова, а с рекламой криптовалюты.

Теги
Sputnik поджог МВД Ирина Волк журналист
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