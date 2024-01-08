МЧС: число пострадавших в ДТП с десятками машин под Новгородом выросло до 16

Число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло до 16

Фото: МЧС России

️Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области увеличилось до 16, сообщило МЧС в телеграм-канале. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших пятеро детей.

Массовое ДТП на 525-м км трассы М-11 «Нева» произошло днем 8 января. По информации МВД, в нем участвовали 30 машин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин писал о 50. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Минздрав оценил состояние большинства пострадавших как среднетяжелое, их решили эвакуировать с места. Как уточнили в МЧС, для этого использовалась авиация. На фотографиях, которые показало ведомство, видны спасательные вертолеты.

Для оставшихся на трассе людей организовали пункт обогрева, им выдают горячий чай, также они могут зарядить телефоны. Никитин писал, что людям также будут выдавать еду.

Из-за аварии движение по М-11 «Нева» в сторону Москвы временно перекрыли, для водителей организовали объезд на 545-м км трассы с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия».

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В МЧС рассказали, что на месте аварии остается порядка 60 грузовиков, которые не могут развернуться. Протяженность пробки — около 1,5 км.

Следственный комитет назвал предварительной причиной аварии ухудшение погодных условий. Ведомство, как и прокуратура, организовало проверку.