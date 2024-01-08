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Число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло до 16

МЧС: число пострадавших в ДТП с десятками машин под Новгородом выросло до 16
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

️Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области увеличилось до 16, сообщило МЧС в телеграм-канале. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших пятеро детей.

Массовое ДТП на 525-м км трассы М-11 «Нева» произошло днем 8 января. По информации МВД, в нем участвовали 30 машин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин писал о 50. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Новгородом
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Фото:УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Минздрав оценил состояние большинства пострадавших как среднетяжелое, их решили эвакуировать с места. Как уточнили в МЧС, для этого использовалась авиация. На фотографиях, которые показало ведомство, видны спасательные вертолеты.

Для оставшихся на трассе людей организовали пункт обогрева, им выдают горячий чай, также они могут зарядить телефоны. Никитин писал, что людям также будут выдавать еду.

Из-за аварии движение по М-11 «Нева» в сторону Москвы временно перекрыли, для водителей организовали объезд на 545-м км трассы с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия».

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В МЧС рассказали, что на месте аварии остается порядка 60 грузовиков, которые не могут развернуться. Протяженность пробки — около 1,5 км.

Следственный комитет назвал предварительной причиной аварии ухудшение погодных условий. Ведомство, как и прокуратура, организовало проверку.

Теги
Новгородская область ДТП пострадавшие МЧС
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