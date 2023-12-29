«Аэрофлот» объяснил задержку рейса из Дубая на 14 часов заменой колеса

«Аэрофлот»: рейс из Дубая в Москву задержали на 14 часов из-за замены колеса

Самолет Airbus А330-300 авиакомпании «Аэрофлот» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Рейс SU521, который должен был вылететь 28 декабря из Дубая в московский аэропорт Шереметьево, задержали из-за поломки колеса и необходимости дать отдых экипажу, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

«Вылет рейса SU521 Дубай — Москва от 28.12.2023 изначально задержан по технической причине (замена колеса), что вызвало необходимость предоставления отдыха экипажу в целях непревышения допустимого норматива рабочего времени», — сказал РБК собеседник.

Перевозчик разместил пассажиров в гостинице, а также предоставил им питание и напитки, как того требуют правила, добавил он.

Представитель авиакомпании уточнил, что в связи с переносом рейса на 29 декабря у него изменился номер — SU567. По данным с табло Шереметьево, самолет должен сесть в Москве в 20:24 по местному времени.

Изначально рейс «Аэрофлота» должен был вылететь из Дубая в 16:35 мск 28 декабря. Однако на табло аэропорта вылета появилась информация, что выход на посадку закрыт. Утром 29 декабря родственник пассажиров рейса сообщил РБК, что вылет задержали на 14 часов. Согласно данным с табло Шереметьево, рейс отменили.