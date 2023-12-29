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Общество ,  
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«Аэрофлот» объяснил задержку рейса из Дубая на 14 часов заменой колеса

«Аэрофлот»: рейс из Дубая в Москву задержали на 14 часов из-за замены колеса
Самолет Airbus А330-300 авиакомпании &laquo;Аэрофлот&raquo;
Самолет Airbus А330-300 авиакомпании «Аэрофлот» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Рейс SU521, который должен был вылететь 28 декабря из Дубая в московский аэропорт Шереметьево, задержали из-за поломки колеса и необходимости дать отдых экипажу, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

«Вылет рейса SU521 Дубай — Москва от 28.12.2023 изначально задержан по технической причине (замена колеса), что вызвало необходимость предоставления отдыха экипажу в целях непревышения допустимого норматива рабочего времени», — сказал РБК собеседник.

Перевозчик разместил пассажиров в гостинице, а также предоставил им питание и напитки, как того требуют правила, добавил он.

Рейс «Аэрофлота» из Дубая в Москву задержали на 14 часов
Общество
Фото:Markus Mainka / Global Look Press

Представитель авиакомпании уточнил, что в связи с переносом рейса на 29 декабря у него изменился номер — SU567. По данным с табло Шереметьево, самолет должен сесть в Москве в 20:24 по местному времени.

Изначально рейс «Аэрофлота» должен был вылететь из Дубая в 16:35 мск 28 декабря. Однако на табло аэропорта вылета появилась информация, что выход на посадку закрыт. Утром 29 декабря родственник пассажиров рейса сообщил РБК, что вылет задержали на 14 часов. Согласно данным с табло Шереметьево, рейс отменили.

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Аэрофлот задержка рейса Дубай ОАЭ Москва новости

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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