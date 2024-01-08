В США запустили к Луне ракету с прахом актеров из Star Trek

Запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur (Фото: ulalaunch.com)

Американская компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) запустила к Луне ракету-носитель Vulcan Centaur, трансляция шла на Youtube-канале организации.

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Ракета стартовала с площадки на мысе Канаверал в штате Флорида в 2:18 по местному времени (10:18 мск). Она несет коммерческий груз и посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий NASA, в том числе для доставки коммерческих грузов.

Как сообщает The New York Times, на ракете также отправили в космос прах создателя сериала Star Trek («Звездный путь») Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, сыгравшей медсестру Чапел, и еще трех актеров сериала: ДеФореста Келли, Нишель Николс и Джеймса Духана. В одной из капсул на ракете также содержатся образцы волос трех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди, пишет издание (откуда они у компании Celestis, которая и отправила этот груз, не уточняется).

Vulcan Centaur — двухступенчатая ракета-носитель, разрабатываемая с 2014 года. Она должна заменить ракету Atlas V и семейство ракет-носителей Delta, которые ULA использует сейчас. Это ее первый испытательный полет.

Ожидается, что Peregrine совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив вязкости) на Луне 23 февраля, пишет The New York Times.

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Вторую сертификационную миссию (Cert-2) ULA собирается запустить в ближайшие месяцы. Затем ожидается запуск первой миссии Vulcan в целях поддержания национальной безопасности США в космосе. Старт миссии запланирован на лето 2024 года.

Как отмечает The New York Times, Космические силы США рассчитывают использовать ракету-носитель для запуска разведывательных спутников и других космических аппаратов. Для реализации их целей, по данным издания, запланированы четыре запуска.

Vulcan Centaur достигает 62 м в высоту. Ракета оснащена двигателями BE-4 компании Blue Origin, созданной основателем Amazon Джеффом Безосом.