Минобороны запустило с космодрома Плесецк ракету с военным спутником
Воздушно-космические силы на космодроме Плесецк осуществили пуск ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«С государственного испытательного космодрома Министерства обороны России в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом», — говорится в сообщении.
Пуск совершили в 11:48 мск «в интересах Минобороны», уточнили в ведомстве.
Последний пуск военного спутника ВКС осуществили в конце ноября. Тогда оборонное ведомство рассказало, что с космическим аппаратом установили «устойчивую телеметрическую связь», а бортовые системы спутника «функционируют в штатном режиме».
Аналогичные пуски ракет с военными аппаратами на борту произошли в октябре и в августе.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» отличается от базовой усовершенствованными жидкостными двигателями на всех трех ступенях и современной системой управления российского производства.
Эти доработки значительно повышают точность выведения на низкие орбиты и позволяет отправить в космос спутник большей массы.
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