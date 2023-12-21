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Технологии и медиа ,  
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Минобороны запустило с космодрома Плесецк ракету с военным спутником

Минобороны: с космодрома Плесецк запущена ракета с военным спутником
Ракета-носитель &laquo;Союз-2.1б&raquo;&nbsp;перед стартом с космодрома &laquo;Плесецк&raquo;
Ракета-носитель «Союз-2.1б» перед стартом с космодрома «Плесецк» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Воздушно-космические силы на космодроме Плесецк осуществили пуск ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«С государственного испытательного космодрома Министерства обороны России в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом», — говорится в сообщении.

Пуск совершили в 11:48 мск «в интересах Минобороны», уточнили в ведомстве.

С космодрома Плесецк запустили ракету с аппаратом для Минобороны
Политика
Фото:Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Последний пуск военного спутника ВКС осуществили в конце ноября. Тогда оборонное ведомство рассказало, что с космическим аппаратом установили «устойчивую телеметрическую связь», а бортовые системы спутника «функционируют в штатном режиме».

Аналогичные пуски ракет с военными аппаратами на борту произошли в октябре и в августе.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» отличается от базовой усовершенствованными жидкостными двигателями на всех трех ступенях и современной системой управления российского производства.

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Эти доработки значительно повышают точность выведения на низкие орбиты и позволяет отправить в космос спутник большей массы.

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Теги
космос Минобороны ракета-носитель Союз космодром Плесецк
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