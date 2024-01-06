Bloomberg назвал варианты ответа хуситам из-за атак в Красном море

США и их союзники могут перейти к точечным ударам или масштабному наступлению с целью вытеснить хуситов из порта Ходейда для прекращения атак в Красном море, установить сопровождение судов или начать переговоры, пишет Bloomberg

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США и их союзники взвешивают возможность нанесения ударов по йеменским хуситам из-за их атак на грузовые суда в Красном море, что приводит к отказу судоходных компаний от перевозок в этом регионе. Военные и военно-морские эксперты, опрошенные Bloomberg, увидели в предупреждениях хуситам угрозу неминуемых ударов по группировке.

При этом Вашингтону и его союзникам нужно тщательно выбирать варианты ответных мер, «которые явно оправданы» и нацелены на способность хуситов продолжать нарушать судоходство в Красном море, «избегая при этом вовлечения в региональный конфликт», подчеркнул старший научный сотрудник по военно-морским силам и безопасности на море в Международном институте стратегических исследований Ник Чайлдс.

Опрошенные агентством эксперты назвали возможные варианты мер, которые могут принять в отношении группировки:

Точечные удары по стартовым площадкам, радарам, ракетным складам и другой вспомогательной инфраструктуре и логистике позволят устранить или ослабить способность хуситов атаковать суда с помощью ракет. Однако при таком сценарии у группировки останется возможность наносить удары с использованием другой техники, например, беспилотников, морских мин или быстроходных катеров. Кроме того, это обострит напряженность в регионе и может побудить хуситов обратиться за помощью к Ирану, который их поддерживает.

по стартовым площадкам, радарам, ракетным складам и другой вспомогательной инфраструктуре и логистике позволят устранить или ослабить способность хуситов атаковать суда с помощью ракет. Однако при таком сценарии у группировки останется возможность наносить удары с использованием другой техники, например, беспилотников, морских мин или быстроходных катеров. Кроме того, это обострит напряженность в регионе и может побудить хуситов обратиться за помощью к Ирану, который их поддерживает. Масштабное наступление , признание хуситов террористами и финансовые ограничения, за что выступает в том числе международно признанное правительство Йемена. По мнению некоторых собеседников агентства, вытеснение группировки из порта Ходейда — единственный способ восстановить ситуацию в Красном море. Но для этого должны быть задействованы «два основных региональных покровителя» противостоящего хуситам правительства — Саудовская Аравия и ОАЭ. Прямо сейчас у обоих, и особенно у Эр-Рияда, нет желания разжигать конфликт, который они делали все, чтобы погасить, отмечает Bloomberg.

, признание хуситов террористами и финансовые ограничения, за что выступает в том числе международно признанное правительство Йемена. По мнению некоторых собеседников агентства, вытеснение группировки из порта Ходейда — единственный способ восстановить ситуацию в Красном море. Но для этого должны быть задействованы «два основных региональных покровителя» противостоящего хуситам правительства — Саудовская Аравия и ОАЭ. Прямо сейчас у обоих, и особенно у Эр-Рияда, нет желания разжигать конфликт, который они делали все, чтобы погасить, отмечает Bloomberg. Сопровождение кораблей в районе между Аденским заливом и южной частью Красного моря, что означает расширение мандата операции США и союзников «Страж процветания», начатой в декабре. Это осложняется тем, что хуситы располагают обширными военными ресурсами, а территория, которую нужно защищать, достаточно обширна и требует большого числа судов сопровождения.

Чайлдс отмечает, что из-за заявлений группировки о том, что их действия — знак солидарности с палестинским исламистским движением ХАМАС, с которым воюет Израиль, некоторые страны, в особенности арабские, неохотно присоединяются к коалиции. Также возникнут проблемы с логистикой — в среднем в Красном море в любой момент находится около 250 судов, рассказала главный исполнительный директор занимающейся морским искусственным интеллектом Winward Ами Дэниел.

в районе между Аденским заливом и южной частью Красного моря, что означает расширение мандата операции США и союзников «Страж процветания», начатой в декабре. Это осложняется тем, что хуситы располагают обширными военными ресурсами, а территория, которую нужно защищать, достаточно обширна и требует большого числа судов сопровождения. Чайлдс отмечает, что из-за заявлений группировки о том, что их действия — знак солидарности с палестинским исламистским движением ХАМАС, с которым воюет Израиль, некоторые страны, в особенности арабские, неохотно присоединяются к коалиции. Также возникнут проблемы с логистикой — в среднем в Красном море в любой момент находится около 250 судов, рассказала главный исполнительный директор занимающейся морским искусственным интеллектом Winward Ами Дэниел. «Дипломатия и умиротворение» , в том числе по примеру Саудовской Аравии, которая приложила немало усилий, чтобы склонить хуситов к постоянному прекращению огня и мирному плану под наблюдением ООН, предложив финансовые стимулы. Однако нынешние действия группировки выявили серьезные ограничения «концепции стабильности», которую Эр-Рияд стремились создать, заявил Маджед Альмадхаджи, директор Центра стратегических исследований в Сане.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. 5 января представитель группировки Мохаммед Ади аль-Хуси в интервью арабскому отделению Би-би-си заявил, что любая страна, вступившая в возглавляемую США коалицию, «будет находиться в пределах досягаемости их ракет».

В связи с этими действиями ряд судоходных компаний приостановили перевозки в регионе. Так, один из крупнейших грузоперевозчиков Maersk после нескольких атак хуситов на его суда заявила, что теперь все корабли, следовавшие через Красное море, отправятся в обход на юг, вокруг мыса Доброй Надежды.