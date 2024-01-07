 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В Ростовской области нашли тело журналиста Александра Рыбина

Журналист и постоянный автор онлайн-журнала «Рабкор» Александр Рыбин был найден мертвым около трассы в районе города Шахты в Ростовской области. Об этом сообщило издание со ссылкой на его друга и мать в своем телеграм-канале.

«Причина смерти на данный момент устанавливается», — говорится в сообщении «Рабкора». В редакции отметили, что продолжают изучать информацию для выяснения обстоятельств трагедии.

Рыбин был не только журналистом, но и этнографом, политическим обозревателем и путешественником. Он сотрудничал с разными изданиями в России и Таджикистане.

Журналист Павел Лобков сообщил об избиении в центре Москвы
Общество
Павел Лобков

Как пишет «Лента.ру», Рыбин долгое время был внештатным автором портала. Издание отмечает, что в своих материалах он освещал события на Ближнем Востоке и в Африке, а также рассказывал о путешествиях.

РБК обратился за комментарием в СУ СК и ГУ МВД по Ростовской области.

Теги
Россия Ростовская область журналист новости
Материалы по теме
Журналист Павел Лобков сообщил об избиении в центре Москвы
Общество
Журналистку арестовали за сотрудничество с зарубежной организацией
Политика
Суд заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о фейках об армии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Договор дарения: как правильно оформить передачу квартиры Недвижимость, 20:17
СКА проиграл в овертайме лучшему клубу Восточной конференции КХЛ Спорт, 19:42
«Спартак» уступил «Динамо» в московском дерби в КХЛ Спорт, 19:37
СК показал видео с места взрыва гранаты в Домодедове Общество, 19:25
В Ростовской области нашли тело журналиста Александра Рыбина Общество, 19:18
РЖД пообещали баллы пассажирам поезда, ехавшего в минус 30 без отопления Общество, 18:58
Американка Диггинс второй раз в карьере победила на «Тур де Ски» Спорт, 18:39
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
РВСН анонсировали семь запусков межконтинентальных ракет в новом году Политика, 18:39
СК провел обыски после аварии на котельной в Подольске. Видео Общество, 18:28
Гол Кузяева вывел «Гавр» в 1/16 финала Кубка Франции Спорт, 18:26
В Подмосковье пропал рэпер Sir-J Общество, 18:01
Норвежский лыжник Амундсен стал победителем «Тур де Ски» Спорт, 17:43
В МВД назвали число россиян, участвовавших в торжествах на Рождество Общество, 17:29
В РПЦ рассказали, как долго «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя Общество, 17:26