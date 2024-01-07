В Ростовской области нашли тело журналиста Александра Рыбина

Журналист и постоянный автор онлайн-журнала «Рабкор» Александр Рыбин был найден мертвым около трассы в районе города Шахты в Ростовской области. Об этом сообщило издание со ссылкой на его друга и мать в своем телеграм-канале.

«Причина смерти на данный момент устанавливается», — говорится в сообщении «Рабкора». В редакции отметили, что продолжают изучать информацию для выяснения обстоятельств трагедии.

Рыбин был не только журналистом, но и этнографом, политическим обозревателем и путешественником. Он сотрудничал с разными изданиями в России и Таджикистане.

Как пишет «Лента.ру», Рыбин долгое время был внештатным автором портала. Издание отмечает, что в своих материалах он освещал события на Ближнем Востоке и в Африке, а также рассказывал о путешествиях.

РБК обратился за комментарием в СУ СК и ГУ МВД по Ростовской области.