Baza: в Подмосковье пропал рэпер Sir-J после пожара в своем доме

Сергей Булавинцев (Фото: Сергей Булавинцев / VK)

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске пропавшего Сергея Булавинцева в подмосковном городе Видное. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о 50-летнем рэпере Sir-J.

«Булавинцев пропал 30 декабря после пожара в его загородном доме в Расторгуево. После пожара Сергей сел в электричку в сторону Подмосковья, дальше его след теряется», — пишет Baza.

По данным телеграм-канала, информация о пропаже Булавинцева была передана отряду «Лиза Алерт», который в свою очередь опубликовал его приметы и фотографию: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые, одет в бежевую куртку, черную толстовку, белую рубашку, бежевые штаны и черную кепку. Однако его местонахождение до сих пор не установили.





Как пишет Baza, Sir-J называют «рэп-ветераном» российской эстрады, так как он начал записывать свои песни в начале 90-х годов. Булавинцев состоял в группах Bust A.S! , D.O.B., D.O.B. Community и продюсировал треки таких коллективов, как Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».