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ЦБ выпустил памятные монеты «Белка обыкновенная» с 1 кг золота и серебра

Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»

Фото:Банк России Фото:Банк России Фото:Банк России Фото:Банк России Фото:Банк России

Банк России выпустил в обращение памятные золотые монеты номиналом 50, 100 и 10 тыс. руб., а также серебряные монеты номиналом 3, 25 и 100 руб. «Белка обыкновенная». Об этом говорится в пресс-релизе Центрального банка.

Новые монеты относятся к серии «Сохраним наш мир», на монетах есть соответствующая рельефная надпись. Наиболее тяжелые серебряные и золотые монеты выпуска содержат по 1 кг драгоценного металла в чистоте.

Серебряные монеты изготовлены из сплава 925-й пробы. Масса чистого драгоценного металла в них составляет:

  • 31,1 грамма у монеты достоинством 3 руб.
  • 155,5 грамма у монеты достоинством 25 руб.
  • 1000 граммов у монеты достоинством 100 руб.

Тираж 3-рублевых монет составит 5 тыс., 25-рублевых монет — 1 тыс. штук. Тяжелых 100-рублевых серебряных монет ЦБ выпустит всего 75 штук.

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Монеты из золота 999-й пробы номиналом 50 и 100 руб. будут выпущены тиражом 1 тыс. экземпляров каждая.

Золотая монета достоинством 10 тыс. руб. будет изготовлена в количестве 50 штук. Она содержит 1000 граммов золота в пересчете на чистый металл.

В начале августа Банк России выпустил памятные монеты с изображением аварского поэта Расула Гамзатова. Номинал монеты — 2 руб., она изготовлена из серебра. Масса драгоценного металла в монете — 15,55 г. Тираж монеты — 5 тыс. экземпляров.

На лицевой стороне монеты изображен герб России и обозначен ее номинал. На оборотной — рельефный портрет Гамзатова, изображение летящих журавлей, факсимиле подписи поэта и годы его жизни — 1923–2003.

Теги
Банк России монеты Экология защита окружающей среды
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