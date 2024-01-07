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Жена разбившегося с детьми актера Оливера попросила о конфиденциальности

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера попросила о конфиденциальности
Кристиан Оливер
Кристиан Оливер (Фото: ImagePressAgency / face to face / Global Look Press)

Жена 51-летнего актера Кристиана Оливера (настоящая фамилия Клепсер) Джессика Клепсер попросила о соблюдении конфиденциальности в отношении их семьи после авиакатастрофы, в которой погибли ее муж и две дочери. Соответствующее заявление было опубликовано на странице компании Wundabar Pilates в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), в которой она работает.

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12) и Анник (10) вместе с отцом Кристианом возвращались с отдыха на Карибском море, когда одномоторный самолет, в котором они летели, столкнулся с проблемами в двигателе и упал в океан», — говорится в заявлении Клепсер.

В нем также отмечается, что учившаяся в 7-м классе Мадита преуспела в танцах и пении, а четвероклассница Анник увлекалась баскетболом, плаванием и разными видами искусства. В свою очередь утрату Кристиана Оливера, который имел близких друзей по всему миру, «ощутят все, кто его знал», говорится в заявлении.

Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах
Общество
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
«Пожалуйста, выполните просьбу семьи о конфиденциальности в это сложное время», — указано в публикации. При этом семья Оливера попросила всех желающих выразить соболезнования сделать пожертвования через краудфандинговую платформу.

Ранее полиция государства Сент-Винсент и Гренадины сообщила о гибели Оливера, его дочерей, пилота и владельца самолета Роберта Сакса при авиакатастрофе в Карибском море. По данным правоохранительных органов, направлявшийся в Сент-Люсию самолет упал примерно в миле (около 1,6 км) от острова Петит-Невис. Местные рыбаки и дайверы первыми прибыли к месту происшествия, позднее сотрудники береговой охраны передали тела погибших медикам. По факту авиакатастрофы полиция продолжает расследование.

Уроженец Германии Кристиан Оливер жил и работал в США. Он получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Операция «Валькирия», «Спиди-гонщик» и «Гремучие змеи». Также он принимал участие в съемках таких сериалов, как «Спецотряд «Кобра», «Восьмое чувство», «Параллельные миры» и «Инспектор Джордж Джентли».

Теги
авиакатастрофа актер Карибы смерть
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