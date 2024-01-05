Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах

Актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах

Вместе с Кристианом Оливером на борту находились его дочери, им было 10 и 12 лет. Причина крушения самолета не названа, обстоятельства трагедии расследует полиция

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Актер Кристиан Оливер погиб при крушении самолета в Карибском море, сообщила полиция государства Сент-Винсент и Гренадины в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Смерть актера подтвердили CBS его представители.

На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Клепсер (настоящая фамилия актера) и две его дочери Мадита и Анник — 10 и 12 лет, а также пилот и владелец самолета Роберт Сакс, все они погибли.

Самолет, который направлялся в Сент-Люсию, упал примерно в миле (около 1,6 км) от острова Петит-Невис. По данным полиции, сначала к месту происшествия прибыли местные рыбаки и дайверы, позднее сотрудники береговой охраны передали тела врачам. Полиция продолжает расследование.

Кристиан Оливер родился в Германии, позднее он переехал в США, где работал моделью и брал уроки актерского мастерства. Оливер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Операция «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик», он также снимался в сериалах «Спецотряд «Кобра», «Восьмое чувство», «Параллельные миры» и «Инспектор Джордж Джентли».