 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах

Актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах
Вместе с Кристианом Оливером на борту находились его дочери, им было 10 и 12 лет. Причина крушения самолета не названа, обстоятельства трагедии расследует полиция
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Актер Кристиан Оливер погиб при крушении самолета в Карибском море, сообщила полиция государства Сент-Винсент и Гренадины в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Смерть актера подтвердили CBS его представители.

На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Клепсер (настоящая фамилия актера) и две его дочери Мадита и Анник — 10 и 12 лет, а также пилот и владелец самолета Роберт Сакс, все они погибли.

Самолет, который направлялся в Сент-Люсию, упал примерно в миле (около 1,6 км) от острова Петит-Невис. По данным полиции, сначала к месту происшествия прибыли местные рыбаки и дайверы, позднее сотрудники береговой охраны передали тела врачам. Полиция продолжает расследование.

Умерла актриса из «Мэри Поппинс» Глинис Джонс
Общество
Глинис Джонс,&nbsp;1966 г.

Кристиан Оливер родился в Германии, позднее он переехал в США, где работал моделью и брал уроки актерского мастерства. Оливер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Операция «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик», он также снимался в сериалах «Спецотряд «Кобра», «Восьмое чувство», «Параллельные миры» и «Инспектор Джордж Джентли».

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
актер Карибы авиакатастрофа смерть
Материалы по теме
Карибские страны созвали экстренное заседание из-за Венесуэлы и Гайаны
Политика
Остров на Карибах стал бенефициаром интереса к искусственному интеллекту
Технологии и медиа
Бывшее поместье Рокфеллера и Абрамовича на Карибах выставили на продажу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
На Украине заявили об участии 34 стран в подготовке солдат ВСУ Политика, 00:53
Politico назвала пришельцев и срыв выборов США «черными лебедями» 2024-го Политика, 00:45
Сборная США шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею Спорт, 00:13
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах Общество, 05 янв, 23:59
Суд рекомендовал израильскому банку разблокировать перевод Абрамовича Бизнес, 05 янв, 23:46
Икону «Троица» привезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества Общество, 05 янв, 23:38
Киев вышел из договора о льготах ветеранам Великой Отечественной войны Политика, 05 янв, 23:31
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
ВОЗ призвала прививаться и носить маски из-за роста заболеваемости COVID Общество, 05 янв, 22:42
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах Политика, 05 янв, 22:34
В Белгороде объявили об угрозе ракетной опасности Политика, 05 янв, 22:08
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Черным морем Политика, 05 янв, 22:06
В Белом доме допустили шатдаун в конце января Экономика, 05 янв, 21:59
Журналист узнал о нежелании Овечкина играть в Матче звезд НХЛ Спорт, 05 янв, 21:52
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области Политика, 05 янв, 21:51