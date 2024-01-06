В Дарданеллах у шедшего в Новороссийск танкера сломался двигатель

Пролив Дарданеллы (Фото: NASA)

У следовавшего в Новороссийск из Мальты танкера вышел из строя двигатель в турецком проливе Дарданеллы, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на службу береговой охраны Турции.

«У 184-метрового танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в порт Новороссийска, при прохождении пролива Дарданеллы в районе мыса Годжук вышел из строя двигатель», — говорится в сообщении.

Капитан судна сообщил о неисправности в управление контроля навигации в проливе, добавили в ведомстве. После этого к нему направили два буксира, которые доставили танкер на якорную стоянку Шевкетие, где устранят поломку.