В Дарданеллах у шедшего в Новороссийск танкера сломался двигатель
У следовавшего в Новороссийск из Мальты танкера вышел из строя двигатель в турецком проливе Дарданеллы, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на службу береговой охраны Турции.
«У 184-метрового танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в порт Новороссийска, при прохождении пролива Дарданеллы в районе мыса Годжук вышел из строя двигатель», — говорится в сообщении.
Капитан судна сообщил о неисправности в управление контроля навигации в проливе, добавили в ведомстве. После этого к нему направили два буксира, которые доставили танкер на якорную стоянку Шевкетие, где устранят поломку.
2 января Анкара опровергла сообщения о том, что пропустила через свои проливы минные тральщики типа Sandown, которые передала Украине Великобритания. В Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции также напомнили, что с начала российской военной операции проход через проливы закрыт для кораблей как России, так и Украины.