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В Дарданеллах у шедшего в Новороссийск танкера сломался двигатель

У берегов Турции сломался двигатель у шедшего в Новороссийск танкера
Пролив&nbsp;Дарданеллы
Пролив Дарданеллы (Фото: NASA)

У следовавшего в Новороссийск из Мальты танкера вышел из строя двигатель в турецком проливе Дарданеллы, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на службу береговой охраны Турции.

«У 184-метрового танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в порт Новороссийска, при прохождении пролива Дарданеллы в районе мыса Годжук вышел из строя двигатель», — говорится в сообщении.

Капитан судна сообщил о неисправности в управление контроля навигации в проливе, добавили в ведомстве. После этого к нему направили два буксира, которые доставили танкер на якорную стоянку Шевкетие, где устранят поломку.

Проливы Босфор и Дарданеллы принадлежат Турции согласно Конвенции Монтре 1936 года. В соответствии с документом суда черноморских государств могут проходить через проливы без ограничений, а на корабли нечерноморских государств распространяются ограничения по тоннажу. Кроме того, такие суда могут находиться в Черном море не более 21 дня. Во время любой войны Турция может запретить проход кораблей воюющей страны.

2 января Анкара опровергла сообщения о том, что пропустила через свои проливы минные тральщики типа Sandown, которые передала Украине Великобритания. В Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции также напомнили, что с начала российской военной операции проход через проливы закрыт для кораблей как России, так и Украины.

Теги
Турция Мальта танкер Новороссийск
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