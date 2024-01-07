 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Японии прибыла на Украину с необъявленным визитом

Глава МИД Японии Ёко Камикава прибыла на Украину с необъявленным визитом
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава японского МИДа Ёко Камикава прибыла с визитом на Украину, сообщается на сайте ведомства. Поездку министра ранее не анонсировали.

Камикава приехала в Киев 7 января. Визит на Украину состоялся в рамках поездки министра в Европу, пишет Asahi Shinbun со ссылкой на МИД Японии. По данным издания, глава японского МИДа приехала на Украину на поезде с территории Польши.

Помимо Киева Камикава собиралась посетить город Буча в Киевской области, где у нее была назначена встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Asahi Shinbun.

Встреча с Кулебой уже состоялась, говорится на сайте японского МИДа. В ходе переговоров Камикава заверила, что Япония намерена, как и прежде, поддерживать Украину «даже в нынешней тяжелой международной ситуации». Японская сторона заявила о планах разъяснить Киеву детали дальнейшего оказания помощи и планы на этот счет.

Япония проспонсирует выплату пенсий на Украине
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Также в ходе визита японская делегация обменяется мнениями с украинской стороной об усилиях по достижению «справедливого и прочного мира». Кроме того, японские дипломаты примут участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме, сообщил МИД Японии.

Токио также намерен поддерживать государственный и частный сектора украинской экономики путем организации конференции по содействию экономической реконструкции Украины, сказано в сообщении. Мероприятие пройдет в Токио 19 февраля, в нем примет участие украинский премьер Денис Шмыгаль. Как отмечает Asahi Shinbun со ссылкой на МИД Японии, в этом контексте Камикава намерена обсудить увеличение инвестиций частных компаний.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Визит Камикавы на Украину призван продемонстрировать решимость Японии поддерживать международный порядок, основанный на «верховенстве права», подчеркнули в ведомстве.

Камикава — третий член японского правительства, посетивший Украину с начала боевых действий. Ранее в страну приезжали премьер Японии Фумио Кисида и экс-глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси.

Теги
Украина Япония официальный визит
Материалы по теме
Порошенко получил 37 млн грн из Венгрии перед несостоявшимся визитом туда
Политика
Зеленский приехал с необъявленным визитом в Германию
Политика
Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Воробьев назвал тяжелой ситуацию после ЧП с отоплением в Подмосковье Общество, 09:36
Поговорим о личном: как уязвимость руководителя помогает сотрудникам Pro, 09:24
Turkish Airlines приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 Общество, 09:14
Рекорд по выборам и геополитика: каким будет 2024-й для мировой экономики Экономика, 09:00
Фура провалилась под лед на реке в Башкирии Общество, 08:37
NV узнало о связи владелицы отелей в Хорватии с закупкой яиц для ВСУ Политика, 08:24
Глава МИД Японии прибыла на Украину с необъявленным визитом Политика, 08:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Трамп назвал заложниками осужденных за штурм Капитолия Политика, 07:23
Патриарх призвал не отвергать вернувшихся с покаянием в Россию Политика, 07:02
Китай введет санкции против пяти компаний из США из-за оружия для Тайваня Политика, 06:47
На клуб, где прошла «голая вечеринка» Ивлеевой, подали в суд из-за музыки Общество, 06:16
Остин сообщил, что пошел на поправку Политика, 06:08
В Москве 360 человек эвакуировали из гостиницы из-за пожара Общество, 05:46
Шарль Мишель досрочно покинет пост главы Евросовета Политика, 05:29