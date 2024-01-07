Глава МИД Японии прибыла на Украину с необъявленным визитом

Глава японского МИДа Ёко Камикава прибыла с визитом на Украину, сообщается на сайте ведомства. Поездку министра ранее не анонсировали.

Камикава приехала в Киев 7 января. Визит на Украину состоялся в рамках поездки министра в Европу, пишет Asahi Shinbun со ссылкой на МИД Японии. По данным издания, глава японского МИДа приехала на Украину на поезде с территории Польши.

Помимо Киева Камикава собиралась посетить город Буча в Киевской области, где у нее была назначена встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Asahi Shinbun.

Встреча с Кулебой уже состоялась, говорится на сайте японского МИДа. В ходе переговоров Камикава заверила, что Япония намерена, как и прежде, поддерживать Украину «даже в нынешней тяжелой международной ситуации». Японская сторона заявила о планах разъяснить Киеву детали дальнейшего оказания помощи и планы на этот счет.

Также в ходе визита японская делегация обменяется мнениями с украинской стороной об усилиях по достижению «справедливого и прочного мира». Кроме того, японские дипломаты примут участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме, сообщил МИД Японии.

Токио также намерен поддерживать государственный и частный сектора украинской экономики путем организации конференции по содействию экономической реконструкции Украины, сказано в сообщении. Мероприятие пройдет в Токио 19 февраля, в нем примет участие украинский премьер Денис Шмыгаль. Как отмечает Asahi Shinbun со ссылкой на МИД Японии, в этом контексте Камикава намерена обсудить увеличение инвестиций частных компаний.

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Визит Камикавы на Украину призван продемонстрировать решимость Японии поддерживать международный порядок, основанный на «верховенстве права», подчеркнули в ведомстве.

Камикава — третий член японского правительства, посетивший Украину с начала боевых действий. Ранее в страну приезжали премьер Японии Фумио Кисида и экс-глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси.