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Путин в поздравлении с Рождеством заявил о единстве вокруг идеала добра

Путин в поздравлении к Рождеству упомянул единение вокруг добра и справедливости

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и отмечающих Рождество граждан страны с наступлением этого праздника. Послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал Рождество одним из самых любимых и долгожданных христианских праздников. Он, по словам президента, объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

«Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества», — добавил глава государства.

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Путин отметил вклад Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий в сбережение исторического и культурного наследия России, укрепление института семьи и патриотическое воспитание подрастающего молодежи.

«И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев — участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии», — подчеркнул он.

В заключение президент пожелал православным христианам и всем отмечающим Рождество здоровья, успехов и благополучия.

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Русская православная церковь, а также иерусалимская, сербская и грузинская отмечают Рождество Христово 7 января (25 декабря по старому стилю). Согласно Новому Завету, в этот день в Вифлееме родился Иисус Христос.

Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции в Ново-Огарево вместе с родственниками военных, погибших в боевых действиях на Украине. Перед этим он провел с ними встречу.

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Владимир Путин Рождество поздравление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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