Патриарх Кирилл пожелал озарения светом Христовой правды, а не смартфонов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступлением Рождества и пожелал россиянам озарения в жизни «согревающим и преображающим светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов». Выдержку из его выступления приводит ТАСС.

Каждый христианин, по словам патриарха, призван нести в себе отблеск «Солнца правды» — Христа, для этого нужно руководствоваться божественными заповедями, совершать добрые дела.

Свет Христовой правды особый — это «не свет прожектора в глаза, он не резкий и не ослепляющий», но в нем «по-новому раскрывается и сам человек, и его окружение, и все многообразие жизни», продолжил глава РПЦ. Верующим следует помнить, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может не заметить божественный свет «в каждодневной суете», сказал он.

«К сожалению, наши современники зачастую оказываются ослепленными отовсюду льющимся холодным светом — рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что все чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света. А если отключить электричество, то все экраны в один миг погаснут. Но Солнце правды будет светить всегда, просвещая и освящая всякого человека, приходящего в мир», — добавил патриарх.

Он призвал верующих делиться с другими людьми «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

В речи перед Рождественской службой в храме Христа Спасителя глава РПЦ заявил, что Иисус Христос спас человечество от неправильного жизненного пути.

«Мы называем Иисуса Христа Спасителем. От чего же он нас спас? <...> Cпас он нас, от, может быть, самого опасного: от неправильного жизненного пути, от неправильной жизненной ориентации. <...> Господь, придя в мир, указал нам путь ко спасению, к выходу из этого блуждания в котором находилась вся человеческая цивилизация», — сказал глава РПЦ.

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Господь сказал людям что главный закон человеческой жизни — это любовь, продолжил патриарх. Он назвал это чувство наивысшей ценностью, подчеркнув, что через любовь «человек обретает спасение». «Это та любовь, которая связана с жертвенностью», — добавил он.

Патриарх призвал верующих молиться за близких, за себя и Россию, чтобы «никакая чужая злая воля не сумела нарушить мирного течения жизни».

Русская православная церковь, а также иерусалимская, сербская и грузинская отмечают Рождество Христово 7 января (25 декабря по старому стилю). Согласно Новому Завету, в этот день в Вифлееме родился Иисус Христос.