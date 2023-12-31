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Общество ,  
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В Оренбурге задержали восемь рейсов из-за пожара на территории аэропорта

Оренбургский транспортный прокурор Прошунин А.В.
Оренбургский транспортный прокурор Прошунин А.В. (Фото: uraltransprok / Telegram)

В аэропорту Оренбурга задержали восемь рейсов из-за возгорания кабелей на строительной площадке нового терминального комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Надзорными мероприятиями установлено, что 31.12.2023 примерно в 0 часов 30 минут (20:30 мск 30 декабря) на строительной площадке нового терминального комплекса аэропорта города Оренбурга произошло возгорание кабелей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. В результате происшествия была прекращена работа аэропорта на прием и вылет самолетов с 1:30 31 декабря (21:30 мск 30 декабря).

По данным прокуратуры, пожар был потушен силами службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения, допущенные при демонтаже старых проводов на месте строительства нового терминала.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

В прокуратуре сообщили, что по состоянию на 11:30 (7:30 мск) аэропорт начал осуществлять прием и отправку самолетов. На объекте проводят восстановительные работы, организована мобильная приемная.

Телеграм-канал Mash и издание «Московский комсомолец» сообщили о задержке рейсов в аэропорту Барнаула из-за временного отключения электроэнергии. Отмечается, что в городе сильная метель. Так, по их данным, борт «Уральских авиалиний» рейса Барнаул — Москва ожидал вылета 9,5 часа. В настоящий момент, согласно онлайн-табло аэропорта, все самолеты вылетели из города.

В аэропорту Барнаула заявили РБК, что информацию можно будет уточнить в пресс-службе только после праздников.

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Оренбург задержки рейсов пожары

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