В фонде Пахмутовой опровергли сообщение о пневмонии у композитора

В фонде Пахмутовой опровергли сообщение о том, что композитор проходит лечение

Александра Пахмутова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

У Александры Пахмутовой нет диагноза пневмония, с композитором все в порядке, она скоро выпишется из больницы, сообщил РБК директор ее фонда Евгений Малышко.

«У Александры Николаевны нет никакой пневмонии, она идет на поправку, выпишется скоро, думаю, до Нового года. Уже обсуждаем давно намеченные планы», — заявил Малышко.

О том, что Александра Пахмутова проходит лечение от пневмонии, ранее написал телеграм-канал «112». По его данным, композитор проходит лечение в одной из ведомственных клиник из-за воспаления легких.

11 декабря директор фонда Пахмутовой сообщил РБК о том, что композитора госпитализировали с признаками простуды. «Лечимся под присмотром врачей в больнице, [тест на] COVID отрицательный. Обратились с температурой и симптомами простуды, лучше не рисковать», — уточнил тогда Малышко.

Александре Пахмутовой — 94 года. Она — советский и российский композитор и пианист. Она написала более 400 песен, которые исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, «Песняры», Анна Герман, Муслим Магомаев и другие. Среди ее наград — орден «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени и орден Дружбы народов.