NBC узнал о пребывании главы Пентагона в отделении интенсивной терапии

Ллойд Остин (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Министр обороны США Ллойд Остин находился в отделении интенсивной терапии на протяжении четырех дней, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации президента США.

Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида 1 января из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры». Как сообщил NBC высокопоставленный представитель ведомства, с тех пор глава Пентагона не мог исполнять свои обязанности. Детали о его состоянии не раскрывались.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал телеканалу, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей в полном объеме вечером 5 января, хотя и на следующий день, 6-го, оставался в больнице. На данный момент неясно, когда выпишут Остина, сказал он.

По словам Райдера, Остин уже выздоравливает. На вопрос, почему о госпитализации главы Пентагона объявили только через четыре дня, Райдер ответил, что это «развивающаяся ситуация, в которой нам пришлось учитывать ряд других факторов», в том числе медицинские вопросы и факторы конфиденциальности.

В Пентагоне не уточнили, ухудшалось ли состояние Остина до критического и находился ли он без сознания после госпитализации.

Ллойду Остину 70 лет, он занял пост главы Пентагона в январе 2021 года, став первым афроамериканцем на этой должности.

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После госпитализации Остина часть обязанностей временно исполняла замглавы ведомства Кэтлин Хикс, рассказал NBC высокопоставленный представитель Пентагона. Женщину, по словам собеседника телеканала, вызвали из отпуска. Хикс поддерживала связь с сотрудниками Пентагона, следила за повседневной деятельностью министерства и контролировала исполнение «некоторых рутинных дел», добавил чиновник.