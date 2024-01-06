Шеф-редактор ГТРК «Кубань» погибла вместе с мужем

Зоя Коновалова (Фото: Зоя Львовна-К (Коновалова) / VK)

В Краснодаре умерла шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова, ее тело обнаружили сотрудники полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя местного отделения Союза журналистов России Диану Горбань.

«Мне это [смерть Коноваловой] подтвердила руководитель ГТРК «Кубань» Екатерина Анатольевна Минькова, которая общалась с ее сыном и правоохранительными органами», — сказала она.

Городское издание 93.ru написало, что тело 49-летней журналистки обнаружили в частном доме. Там также нашли тело ее бывшего мужа, ему было 52 года. Следователи регионального управления СК проводят по факту случившегося проверку, видимых телесных повреждений на телах погибших не обнаружили. Назначена судебная медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти.

В ГТРК «Кубань» сообщили, что журналистка умерла от отравления.

У Коноваловой остались взрослый сын и 15-летняя дочь. По словам Горбань, ГТРК «Кубань» и Союз журналистов окажут им поддержку в проведении похорон.

За свою карьеру журналистка работала корреспондентом, редактором и ведущей на канале «Вести. Кубань». Она также вела эфиры на телеканале «Екатеринодар», возглавляла новостную редакцию «Первого радио» и дирекцию информационного вещания компании «Кубань 24».